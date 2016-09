Premiação do 44° Festival de Cinema de Gramado será neste sábado

A cerimônia de premiação da 44ª edição do Festival de Gramado será realizada na noite deste sábado (3) às 21h, no Palácio dos Festivais, em Gramado, na Serra Gaúcha. Os troféus são divididos em três categorias: longas-metragens brasileiros, longas-metragens estrangeiros, curtas-metragens nacionais. A premiação dos curtas foi no último domingo – a animação “Lipe, Vovô e o Monstro”, de Felippe Steffens e Carlos Mateus, levou o prêmio de melhor filme.

Entre os longas nacionais, concorrem seis obras. A cinebiografia “Elis”, de Hugo Prata; “Barata Ribeiro, 716”, de Domingos de Oliveira; o drama “O Silêncio do Céu”, de Marco Dutra. As comédias: “O Roubo da Taça”, de Caito Ortiz; “El Mate” de Bruno Kott; e “Tamo Junto”, de Matheus Souza.

Entre os latinos, competem “Guarani” (Paraguai/Argentina), de Luis Zorraquín; “Campaña Antiargentina” (Argentina), de Ale Parysow; “Carga Sellada” (Bolívia, México, Venezuela e França), de Julia Vargas; “Espejuelos Oscuros” (Cuba), de Jessica Rodrigues; “Esteros” (Argentina/Brasil), de Papu Curotto; “Sin Norte” (Chile), de Fernando Lavanderos; “Las Toninhas Van al Leste” (Uruguai/Argentina), de Gonzalo Delgado e Verónica Perrotta.

