Premiação do documentário “Antártica por um ano”

O filme, que contou com o apoio da Marinha do Brasil, recebeu o prêmio de melhor produção no International Filmmaker Festival of New York, evento que aconteceu nos Estados Unidos no final de maio.

O documentário, dirigido por Julia Martins, conta a história de um grupo de brasileiros que passou pela experiência de permanecer na Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF) por um ano, integrando o Programa Antártico Brasileiro.

Além do prêmio, o longa-metragem também recebeu indicações de “melhor filme documentário” e “melhor fotografia”.

O trailer pode ser assistido através do link https://vimeo.com/149639225.

