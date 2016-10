Premiada escritora norueguesa participa da Feira do Livro de Porto Alegre

A escritora e roteirista norueguesa Maja Lunde vem a Porto Alegre, pela primeira vez, para lançar seu romance “Tudo que Deixamos para Trás”. A autora também participa do painel “A Literatura Norueguesa de Maja Lunde” no feriado do dia 2 de novembro, às 18h, na Sala Oeste do Santander Cultural com mediação de Cláudia Laitano, e às 20h inicia-se a sessão de autógrafos.

Com uma escrita fluida entre três linhas temporais, Maja Lunde cria um panorama global da humanidade e sua relação com a natureza. Ela relata no romance como o desaparecimento das abelhas pode afetar o mundo todo – especialmente os humanos.

Em 1852, William é um deprimido biólogo inglês, que deseja criar um novo tipo de colmeia capaz de trazer reconhecimento para a sua família. Em 2007, George é um apicultor americano que luta para mantar o negócio produtivo e acredita que seu filho pode ser a salvação de sua fazenda. Em uma China futurista (2098), quando todas as abelhas desapareceram, Tao trabalha com polinização manual. Enquanto passa seus dias pendurada em árvores, deseja para seu filho uma educação e vida melhores do que a sua.

Mais do que uma distopia sobre o desaparecimento das abelhas, em que passado, presente e futuro se encontram, “Tudo que Deixamos para Trás” é uma história sobre o relacionamento entre pais e filhos e o sacrifício dos progenitores por seus descendentes. Com concreta consciência sobre as influências humanas no meio ambiente, a obra é um importante alerta sobre as nefastas consequências de um pensamento limitado e sem foco no futuro.

“Tudo que Deixamos para Trás” recebeu o prêmio de melhor livro de 2015 pela Associação de Livreiros da Noruega (Norwegian Booksellers’ Prize 2015), tornando-se a primeira obra de uma autora debutante a receber a honraria.

Maja Lunde é autora e roteirista norueguesa. Possui mestrado em Mídia e Comunicação pela Universidade de Oslo e escreveu aclamados livros infanto-juvenis. Maja também escreve roteiros para programas de televisão, incluindo o drama Hjem e a série de humor “Side om Side”, ambas com grande sucesso de audiência. “Tudo o que Deixamos para Trás” é seu primeiro romance e seus direitos já foram vendidos para mais de 25 países.

SERVIÇO

“Tudo que Deixamos para Trás”

Editora Morro Branco

480 páginas

Preço sugerido: R$ 47,90

