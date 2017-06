Premiada mundialmente, violinista alemã Helena Berg se apresenta em Porto Alegre

A premiada violinista alemã Helena Berg, que integra o time dos primeiros violinos da Filarmônica de Berlim, vem pela primeira vez ao Brasil a convite da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Nesta terça-feira (13), às 20h30min, ela estará na Capital participando do quarto concerto da Série Theatro São Pedro 2017 da Ospa.

A regência da apresentação será do maestro venezuelano José Luis Gomez, atual diretor artístico da Sinfônica de Tucson (EUA). No programa da noite, obras de dois russos: Sergei Prokofiev e Aleksandr Glazunov. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Theatro São Pedro.

Vencedora de concursos internacionais como o Jakob Staine, o de Violino de Avignon e o Ibolyka Gyarfas, Helena se apresenta regularmente como solista e musicista de câmara na Europa, Estados Unidos e Japão. Em Porto Alegre, interpretará a última obra escrita por Prokofiev (1891-1953) no período em que ele viveu nos Estados Unidos, após sair de sua terra natal devido à Revolução Russa e antes de retornar ao seu país em 1936. Trata-se do Concerto para Violino nº 2, de 1935.

Na segunda parte da noite, a Ospa insere pela primeira vez em seu repertório a Sinfonia nº 4 de Glazunov (1865-1936), compositor que foi professor de Prokofiev no Conservatório de São Petersburgo. A sinfonia foi dedicada a Anton Rubinstein, outro grande nome da música russa, e foi estreada em 1893, sob a regência de Nikolay Rimsky-Korsakov.

O maestro José Luis Gomez, proveniente do El Sistema de orquestras jovens da Venezuela, estudou na Escola de Música de Manhattan e venceu o primeiro prêmio do Concurso Internacional de Regência Sir Georg Solti (Frankfurt, 2010), com uma rara decisão unânime do júri. Conquistou plateias gaúchas na mais recente edição do Festival Internacional Sesc de Música de Pelotas e, pela primeira vez, regerá a Ospa.

Ingressos

Ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, de segunda a sexta-feira, das 13h às 21h (quando não há espetáculos noturnos, das 13h às 18h30); nos sábados, das 15h às 21h, e domingos, das 15h às 18h. Os valores variam de R$ 20 a R$ 50. Mais informações pelo telefone (51) 3222-7387.

Comentários