O primeiro-ministro em fim de mandato do Afeganistão, Abdullah Abdullah, depreciou nesta terça-feira (5) um novo plano de paz com os talibãs lançado por seu adversário eleitoral, o presidente Ashraf Ghani, por considerá-lo uma “lista de desejos” pouco realista. “Ninguém está levando a sério, nem o povo do Afeganistão, nem ninguém”, disse Abdullah à AFP.