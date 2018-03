A primeira-ministra britânica, Theresa May, declarou nesta segunda-feira (12) que é “muito provável” que a Rússia esteja por trás da tentativa de assassinato de um ex-espião russo e deu a Moscou até esta terça-feira para que apresente explicações. Moscou rejeitou imediatamente as acusações, chamando de “espetáculo circense no Parlamento britânico”.

