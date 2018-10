A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse nesta terça-feira que o governo não está planejando realizar uma eleição geral. “Não estamos nos preparando para outra eleição geral. Não seria do interesse nacional”, disse May em coletiva de imprensa na capital da Noruega, Oslo, ao lado de autoridades de países nórdicos e bálticos.

