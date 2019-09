O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, anunciou seu novo gabinete, unindo dois partidos políticos rivais em uma coalizão improvável que deve melhorar os laços com a União Europeia e adotar uma postura mais branda com a imigração. O time de ministros conta sobretudo com nomes do anti-establishment Movimento 5-Estrelas e do Partido Democrático de centro-esquerda.

