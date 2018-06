O primeiro-ministro da Jordânia, Hani Mulki, apresentou nesta segunda-feira (4) sua renúncia ao rei Abdullah depois de cinco de dias de protestos contra as medidas de austeridade do governo. As manifestações aconteceram na capital Amã e em outras cidades desde a última quarta-feira contra o aumento de preços e contra um projeto de lei para subir os impostos.

