O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi levado às pressas para o hospital nesta terça-feira (27). Ele saiu do local pouco após a meia-noite no horário local (18h em Brasília-DF). “O primeiro-ministro está sofrendo de febre alta e está tossindo”, disse um porta-voz do chefe de governo de 68 anos.

