O primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, tentou pressionar nesta segunda (23) para que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reinicie as negociações com os talibãs no Afeganistão, ao afirmar que em última instância deveria haver um acordo político. Trump tem pedido frequentemente o fim da mais longa guerra dos Estados Unidos, lançada após o 11 de Setembro.

Deixe seu comentário: