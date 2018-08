O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, visitou nesta terça-feira (7) os feridos do acidente de trânsito que provocou uma forte explosão na segunda (6) em Bolonha, deixando um morto e 145 feridos. Conte se reuniu no Hospital Bufalini, em Cesena, com dois dos 145 feridos no acidente, ocorrido nas estradas A14 e A1 de Borgo Panigale.

