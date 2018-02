Prêmio Açorianos de Música anuncia lista de indicados

A prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura de Porto Alegre, divulgou a listagem dos indicados ao Prêmio Açorianos de Música 2017. A cerimônia de entrega será no dia 20 de março, a partir das 20h, no Teatro Renascença, na avenida Erico Verissimo, 3017. O evento faz parte das comemorações da Semana de Porto Alegre. A entrada é franca.

MPB

Compositor

– Pablo Lanzoni: Poa_Mvd

– Danny Calixto: Quintais Do Mundo

– Guto Leite: Dez Canções Sem As Quais Você Não Poderá Viver Nem Mais Um Segundo – Guto Leite

– Leandro Bertolo: Clareza – Leandro Bertolo

– Elias Barbosa: Clareza – Leandro Bertolo

Intérprete

-Pablo Lanzoni: Poa_Mvd

– Danny Calixto: Quintais Do Mundo

– Dudu Sperb: So In Love

– Leandro Bertolo: Clareza

– Guto Leite: Dez Canções Sem As Quais…

Instrumentista

– Michel Dorfman: So In Love – Dudu Sperb

– Giovanni Berti: Quintais Do Mundo – Danny Calixto

– Angelo Primon:Quintais Do Mundo – Danny Calixto

– José Martinez: Poa_Mvd – Pablo Lanzoni

– Diego Banega: Quintais Do Mundo – Danny Calixto

Disco do Ano

– Poa- Mvd – Pablo Lanzoni

– Quintais Do Mundo – Danny Calixto

– Clareza – Leandro Bertolo

– Dez Canções… – Guto Leite

– So In Love – Dudu Sperb

Regional

Compositor

– Martin César: Doze Cantos Ibéricos

– Mário Barbará: Desgarrados

– Mauro Moraes: Dos Arreios

– Rodrigo Duarte: Zênite

– Sergio Metz: Com O Pé No Galpão E A Cabeça Na Galáxia

Intérprete

– Marco Aurélio Vasconcellos: Doze Cantos Ibéricos

– Shana Müller: Canto De Interior

– Cesar Santos: Da Porteira Pra Dentro

– Rodrigo Duarte: Zênite

– Chico Saratt: Desgarrados

Instrumentista

– Pedrinho Figueiredo: Gaita Na Fábrica

– Vitor Peixoto: Gaita Na Fábrica

– Daniel Sá: Gaita Na Fábrica

– Matheus Alves: Zênite (Rodrigo Duarte) / Do Interior (Ita Cunha) / Desgarrados (Chico Saratt & Mário Barbará)

– Renato Borghetti: Gaita Na Fábrica

Disco do Ano

– Doze Cantos Ibéricos – Marco A. Vasconcellos & Martin César

– Desgarrados – Mário Barbará & Chico Saratt

– Canto Do Interior – Shana Müller

– Zênite – Rodrigo Duarte

– Gaita Na Fábrica – Renato Borghetti

Erudito

Compositor

– Dimitri Cervo: Música Para Flauta… – Leonardo Winter

– Daniel Wolff: Música Para Flauta… – Leonardo Winter

– Fernando Lewis De Mattos: Música Para Flauta… – Leo Winter

– Renato Souza: Pele Da Alma

– Bruno Kiefer: Música Para Flauta… – Leonardo Winter

Intérprete

– Leonardo Winter: Música Para Flauta…

– Gabriella Di Laccio: Almeida Prado / Bravura

– Hugo Pilger: Presença De Villa-Lobos

– Renato Souza: Pele Da Alma

– Constança Almeida Prado Moreno: Almeida Prado

Instrumentista

– Catarina Domenici: Música Para Flauta… – Leonardo Winter

– Fernando Cordella: Bravura – Fernando Cordella & Gabriela Di Laccio

– Adolfo Almeida Jr: Música Para Flauta… – Leonardo Winter

– Daniel Wolff: Música Para Flauta… – Leonardo Winter

– Augusto Maurer: Música Para Flauta… – Leonardo Winter

Disco do Ano

– Presença De Villa-Lobos – Hugo Pilger & Lúcia Barrenechea

– Música Para Flauta De Compositores Gaúchos – Leonardo Winter

– Bravura – Fernando Cordella & Gabriella Di Laccio

– Pele Da Alma – Renato Souza

– Almeida Prado – Gabriella Di Laccio / Constança Almeida

Prado Moreno / Helenice Audi

POP

Compositor

– Luciano Granja: Luciano Granja Grupo

– Igor Assunção (Cartel Da Cevada): Cartélico Vol.1

– Alan Furtado – Zambaben

– Carlinhos Weiss: Viola Pop Rock

– Ramiro Macedo (Pássaro Vadio): Caosmos

Intérprete

– Igor Assunção (Cartel Da Cevada): Cartélico Vol.1

– Ramiro Macedo (Pássaro Vadio): Caosmos

– Angelica Rizzi: Se Somos Nós

– Rodrigo Munari: Confissões

– Leandro Rosa – Zambaben

Instrumentista

– Luciano Leães – Embriagado De Amor – Jogo Sujo

– Luciano Granja – Luciano Granja Grupo

– Carlinhos Weiss – Viola Pop Rock

– Nando Rosa – Cartélico Vol.1 – Cartel Da Cevada

– Vaney Bertotto – Confissões – Rodrigo Munari

Disco do Ano

– Cartélico Vol. 1 – Cartel Da Cevada

– Se Somos Nós – Angélica Rizzi

– Caosmos – Pássaro Vadio

– Zambaben – Zambaben

– Luciano Granja Grupo – Luciano Granja

Instrumental

Compositor

– Mariano Telles: Ária Metropolitana

– Luciano Maia: Balaio De Sons

– Matheus Alves: Instrumental Picumã

– Thiago Colombo: Latin Guitar Connections

– Rodrigo Nassif: Rupestre Do Futuro

Intérprete

– Gabriel Selvage – Flor Y Truco / Balaio De Sons

– Luciano Maia – Balaio De Sons

– Hilton Vaccari – Quartchêto

– Ricardo Comassetto – Genuino

– Rafael Lopes: O Viajante Imaginário

Instrumentista

– Thiago Colombo – Latin Guitar Connections

– Julio Rizzo – Quartchêto

– Matheus Alves – Instrumental Picumã

– Gabriel Selvage – Flor Y Truco” / “Balaio De Sons

– Bruno Coelho – Instrumental Picumã

Disco do Ano

– Instrumental Picumã – Instumental Picumã

– Balaio De Sons – Luciano Maia & Gabriel Selvage

– Quartchêto – Quartchêto

– Latin Guitar Connections – Thiago Colombo

– Flor Y Truco – Gabriel Selvage

DVD do Ano

– Gaita Na Fábrica – Renato Borghetti

– Desgarrados – Chico Saratt & Mário Barbará

– Flor Y Truco – Gabriel Selvage

– Canto De Interior – Shana Muller

– Confissões: Rodrigo Munari

Espetáculo do Ano

– Quartchêto – Bamo Lá

– Danny Calixto – Quintais Do Mundo

– Daniel Torres – Daniel Torres Canta América

– Luciano Maia & Gabriel Selvage – Balaio De Sons

– Cláudia Braga / Nise Franklin / Luciana Prass – Cirandô

