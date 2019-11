Prêmio da ABS-RS vai nomear os melhores vinhos do Rio Grande do Sul

A seção gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) lançou uma iniciativa para estimular o mercado de vinhos no Rio Grande do Sul: o “Prêmio ABS-RS”. De acordo com o presidente da ABS-RS, Orestes de Andrade Júnior, “o objetivo é homenagear estabelecimentos e profissionais que se destacaram pelo trabalho realizado no setor vitivinícola em 2019”.

Com abrangência estadual, válido para empreendimentos e personalidades de todo o Rio Grande do Sul, o “Prêmio ABS-RS” á oito categorias. “As categorias estimulam o desenvolvimento do mercado produtor e consumidor de vinhos no Estado. Uma novidade é a inclusão da experiência enoturística, tão forte nos últimos anos em várias regiões do Rio Grande do Sul, especialmente no Vale dos Vinhedos”, explica Orestes Jr.

A escolha dos vencedores, será através de uma votação popular no site da ABS-RS. Na primeira fase da votação, que acontece de 1º a , todos os interessados poderão votar nos seus preferidos em sete categorias. Só vale um voto por pessoa. Os cinco mais lembrados em cada uma das categorias irão para a etapa da votação, que ocorre de 11 a , onde um júri de especialistas – formado por diretores e associados da ABS-RS, jornalistas, blogueiros e formadores de opinião – elegerá os ganhadores do Prêmio ABS-RS.

Os ganhadores serão anunciados no dia , a partir das 19h, dentro da programação do Congresso Anual da Abrasel-RS, evento que tem como parceiros o Sebrae-RS e o CIAS Innovation, que será realizado no Campus da Unisinos, em Porto Alegre (RS).

Veja as categorias do Prêmio ABS-RS

1. Melhor Sommelier: o melhor sommelier em atividade (em restaurante, bar, loja, entre outros) de 2019 no Rio Grande do Sul

2. Melhor Carta de Vinhos: a melhor carta de vinhos de 2019 de estabelecimentos comerciais do Rio Grande do Sul

3. Melhor Carta de Vinhos Brasileiros: a melhor carta exclusivamente de vinhos brasileiros de 2019 em estabelecimentos comerciais do Rio Grande do Sul

4. Melhor Vinícola: a melhor vinícola gaúcha de 2019

5. Melhor Loja de Vinho: o melhor local para comprar vinho em 2019 no Rio Grande do Sul

6. Melhor Experiência de Enoturismo: a melhor experiência turismo de vinhos de 2019 no Rio Grande do Sul

7. Destaque do ano de 2019: o empreendimento (empresa) do setor vitivinícola destaque em 2019 no RS

8. Personalidade do ano de 2019: a personalidade (pessoa) do RS destaque no ano de 2019