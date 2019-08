Após o sorteio da Mega-Sena no último sábado (24), ninguém acertou as seis dezenas sorteadas. Com isso, o prêmio acumulou e pode chegar a R$ 42 milhões na quarta-feira (28).

Os números sorteados foram: 19 – 22 – 39 – 46 – 47 – 59.

As apostas podem ser feitas até às 19h, no horário de Brasília, do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50.

