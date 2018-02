A Secretaria da Fazenda (Sefaz) promoveu, nesta quinta-feira (1º), a primeira extração do ano da Nota Fiscal Gaúcha (NFG). Um morador da Região Noroeste do Rio Grande do Sul foi contemplado com R$ 300 mil, três contribuintes foram contemplados com prêmios de R$ 5 mil, 300 cidadãos com R$ 1 mil e outros 500 com R$ 500.

Deixe seu comentário: