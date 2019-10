Prêmio de educação recebe 1360 inscrições

O Prêmio Fala, Professor! (2019) recebeu a inscrição de 1360 projetos pedagógicos realizados por professores gaúchos e criciumenses de mais de cem cidades. Lançado em abril, as inscrições chegaram ao fim na segunda-feira (30/09) e participaram professores de escolas da rede pública municipal do Rio Grande do Sul e de Criciúma – Santa Catarina. Em sua segunda edição, a honraria irá conceder prêmios aos educadores responsáveis e colégios que alberguem os projetos educativos vencedores. Com quatro categorias, os quatro professores responsáveis pelas iniciativas destaques serão premiados com valor líquido de R$5.000,00 (cinco mil reais) e as respectivas escolas com R$10.000,00 (dez mil reais) para investimentos internos. A premiação será dia 6 de dezembro.

Criado por Otelio Drebes, fundador das Lojas Lebes, e a esposa Marilene Drebes, professora de carreira, o Prêmio Fala, Professor! tem o objetivo de valorizar docentes e incentivar a criação de iniciativas que estimulem professores e alunos. Os critérios de avaliação dos projetos abrangem o envolvimento dos estudantes no projeto, a criatividade, inovação desenvolvimento do espírito de cooperação e civilidade, além de benefícios à comunidade local e impacto social. A comissão avaliadora conta com cerca de 70 especialistas em educação.

A 1° edição do prêmio recebeu 430 projetos inscritos provenientes de cerca de 30 cidades participantes, os vencedores foram de Pantano Grande e Santiago. Este ano, o Prêmio ampliou as inscrições a professores de todas as cidades gaúchas, enquanto em 2018 estava direcionado apenas a professores oriundos das cidades onde Otelio Drebes palestrou. Criciúma, cidade catarinense onde Otelio Drebes palestrou durante o período de inscrições também pode participar este ano.

