Prêmio Estácio de Jornalismo entrega até R$ 25 mil para trabalhos sobre educação superior no Brasil

O Prêmio Estácio de Jornalismo, que tem o objetivo de fomentar a produção pela imprensa de matérias jornalísticas que abordem o Ensino Superior no Brasil, está aceitando inscrições até o dia 5 de julho. Entre os temas, estão matérias jornalísticas sobre os desafios do ensino superior no país, iniciativas e boas práticas, crescimento do mercado, políticas públicas e exames como vestibular e Enem. As reportagens precisam ter sido publicadas ou veiculadas entre os dias 11 de junho de 2017 e 2 de julho de 2018.

O concurso é dividido nas modalidades nacional e regional. Cada uma delas possui quatro categorias: impresso (jornal e revista), televisão, rádio e internet. Para o vencedor de cada categoria nacional, o prêmio entregará uma honraria de R$ 15 mil. Já para os primeiros colocados nas categorias regionais, a bonificação será de R$ 10 mil. O concurso ainda elegerá um trabalho como vencedor do Grande Prêmio Estácio de Jornalismo. Seu autor receberá R$ 25 mil.

Os finalistas terão seus nomes divulgados em setembro e o anúncio dos vencedores será feito durante solenidade, em lugar e data a serem divulgados oportunamente. Para se inscrever acesse www.premioestaciodejornalismo.com.br.

