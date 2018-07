Prêmio Estácio de Jornalismo recebe inscrições até esta sexta-feira (20)

Os jornalistas brasileiros podem inscrever até esta sexta-feira (20) os seus trabalhos na edição 2018 do Prêmio Estácio de Jornalismo. Podem concorrer reportagens veiculadas entre 11 de junho de 2017 e 02 de julho de 2018 com o tema central ‘Ensino Superior’, sendo permitido a inscrição de até cinco produções por profissional. A divulgação acontece em setembro e o anúncio dos vencedores será feito em solenidade com data e local a serem divulgados.

Atualmente, o Prêmio Estácio de Jornalismo é a mais importante e tradicional condecoração dedicado exclusivamente à temática. Até o momento, foram registradas mais de mil participações entre 26 Estados e Distrito Federal.

