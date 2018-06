Prêmio Exportação RS 2018 reconhece 55 empresas nesta quinta-feira em Porto Alegre

O Conselho do Prêmio Exportação RS, que há 46 anos reconhece os líderes no segmento exportador gaúcho, realiza, nesta quinta-feira (07), o jantar de premiação das 55 empresas agraciadas neste ano, na Casa NTX, em Porto Alegre.

A premiação, promovida por 17 entidades ligadas ao cenário exportador do RS, destaca empresas em categorias quantitativa, com base em dados de exportação do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), e qualitativa, com base na expertise das entidades representadas no Conselho do Prêmio Exportação RS. As empresas vencedoras deste ano foram divulgadas em coletiva de imprensa em maio.

No jantar de premiação, direcionado às empresas, convidados, autoridades e imprensa, o Conselho do Prêmio Exportação RS também entregará o prêmio Personalidade Competitividade Internacional 2018 para Cláudio Guenther, presidente da Stihl no Brasil.

A categoria Personalidade Competitividade Internacional é oferecida todos os anos a uma liderança empresarial ou profissional que atue no comércio exterior e que tenha realizado ações de incentivo à inserção de produtos brasileiros no mercado externo. Neste ano, o Conselho ainda realizará uma homenagem póstuma a Raul Randon, um dos fundadores das empresas Randon, por sua contribuição ao mercado exportador.

Conselho Prêmio Exportação

O Conselho do Prêmio Exportação RS é formado por lideranças das 17 instituições que possuem alguma relação de suporte ou apoio ao cenário exportador gaúcho. São as seguintes entidades: Apex-Brasil, Agenda 2020, ADVB/RS, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Farsul, Federasul, Fecomércio-RS, Fiergs, Movimento Brasil Competitivo, Porto de Rio Grande, PwC Brasil, Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do RS e Ufrgs

Empresas vencedoras

CATEGORIA QUALITATIVA

Pequeno Desbravador Internacional

De Sírius Cosméticos

Lexsis Sistemas

Maquetec do Brasil

Maria Pavan

Pipi Dolly´s

Uno Mundo

Zotti Termoplástico Ind. e Com. Ltda

Destaque Mercadológico

3 Tentos Agroindustrial

Cooperativa Languiru Ltda

Docile

Randon Implementos

Destaque Inovação Tecnológica

Tecnova

Destaque Avanço Global

Newfer

Simbiose Agrotecnologia Biológica

Destaque Serviço de Suporte à Exportação

Comissária Pibernat

Euro-américa International Freight Forwarders

Grupo Doracorp

Interlink Cargo

Tecon Rio Grande

Tito Smart Modal Logistics

Dinamismo Exportador Trading

Exicon Trading

Destaque Setorial

Ael Sistemas – Serviços Tecnologia da Informação

Bia Brazil Activewear – Têxtil

Cachaçaria Weber Haus – Bebidas

Cavaletti S.A Cadeiras Profissionais – Móveis

Checklist Fácil – Serviços Tecnologia da Informação

Dana – Auto peças

E.R.Amantino (boito) – Metalúrgico

Elliottiis do Brasil – Móveis

Fante – Vinhos, sucos e destilados – Bebidas

FCC – Químico

JGB Equipamentos Segurança S.A – Máquinas/Equipamentos

Leal Santos – Alimentos

Maxiforja Componentes Automotivos Ltda – Indústria

Mega Embalagens – Plástico

Móveis Carraro Ltda – Móveis

Noko Quimíca – Químico

Piomade – Madeiras/Derivados

RAR | RASIP- Alimentos

Sena Madeiras – Madeiras/Derivados

Tecnovin do Brasil – Bebidas

Vinícola Aurora – Bebidas

Werner Calçados Ltda – Calçados/couros/artefatos

Xalingo indústria e Comércio – Plástico

CATEGORIA QUANTITATIVA

Dinamismo Exportador

Agropecuária Schio

Kuhn do Brasil

Prisma Brazil

Trajetória Exportadora Master

CMPC Celulose Riograndense

Marcopolo

