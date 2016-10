Prêmio Gerdau encerra o primeiro dia do The Best Jump

Três brasileiros garantiram as melhores posições do Prêmio Gerdau, última prova do primeiro dia do 48º CSI2*-W (The Best Jump), nesta quinta-feira, 27, na Sociedade Hípica PortoAlegrense. Bruno Pessanha montando Audi’s Allouette Van Het Lambroeck ficou com o ouro, em 58,23 segundos. O segundo lugar ficou com José Reynoso Fernandez Filho, montando Maestro ST Lois, em 60,06 segundos. A terceira melhor posição foi do conjunto Fábio Sarti e Desteny, em 61,89 segundos.

Durante a tarde, na Pista Internacional, o cavaleiro Marcelo Ciavaglia, montando Theron RJ completou o percurso com o melhor tempo do Prêmio Dado Bier. Foi preciso 58,34 segundos para o conjunto garantir a medalha de ouro. A prata ficou com Francisco José Musa, que saltou com Casadora Jmen, em 89,74 segundos.

Enquanto isso, na Pista Telmo Lima, a amazona Roberta Tavares e a fêmea Canty Joter, saltaram todos os obstáculos de 1,10m em 68,60 segundos e ficaram com o ouro da prova Nacional – N9. O conjunto Diogo Breyer e Soberano do Jarau chegou em segundo lugar com 70,35 segundo.

