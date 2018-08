Prêmio Mérito em Administração 2018 homenageia profissionais da área

O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, é um dos administradores agraciados com o Prêmio Mérito em Administração 2018, concedido pelo Conselho Regional de Administração do RS – CRA-RS. A distinção reconhece os destaques gaúchos que contribuíram com o desenvolvimento da profissão nos setores Privado, Público, Ensino e, pela primeira vez, Tecnólogo em determinada área da Administração.

O objetivo da premiação é incentivar, destacar e premiar os profissionais registrados no Conselho mediante análise da trajetória acadêmica e profissional feita por uma comissão estabelecida pela Autarquia. O presidente Vitor Augusto Koch foi destaque na categoria Setor Privado.

A solenidade de entrega da láurea máxima da profissão será em um jantar baile comemorativo ao Dia do Administrador, comemorado no dia 9 de setembro, data de assinatura da Lei Nº 4.769 de 1965, que criou e regulamentou o exercício da Administração. O evento está marcado para o dia 1º de setembro, às 20h, no Salão Pôr do Sol da AABB, Avenida Cel. Marcos, 1000, Pedra Redonda, em Porto Alegre.

O presidente Vitor Augusto Koch foi comunicado do destaque no setor privado em encontro na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS). Participaram do encontro a vice-presidente Financeira do CRA-RS, Izabel Cristine Lopes; o conselheiro da autarquia, Luiz Klippert, e o presidente da FAPERGS, Odir Antônio Dellagostin.

O conselheiro Luiz Klippert exaltou o prêmio como um estímulo ao valor da profissão na formação e desenvolvimento da sociedade. A vice-presidente Izabel Lopes, por sua vez, destacou que essa é a edição de número 31 da premiação. ” O CRA-RS tem muito orgulho de dedicar anualmente a láurea aos profissionais que representam muito bem a nossa profissão”, lembrou.

Agradecendo a homenagem, o presidente Vitor Augusto Koch falou de seu orgulho em receber o prêmio. ” É realmente uma surpresa incrível. Estou honrado e feliz pelo reconhecimento de minha trajetória profissional”, enfatizou o presidente da FCDL-RS.

Os demais agraciados pelo CRA-RS com o Prêmio Mérito em Administração 2018 são o secretário estadual de Educação, Ronald Krummenauer, no Setor Público; o diretor regional do Senac-RS, Orian Kubaski, no Setor Ensino; e a Tecnóloga Márcia Helena Rodrigues, no Setor Tecnólogo em determinada área da Administração.

