Prêmio Mérito em Administração 2018 homenageia profissionais da área

O Prêmio Mérito em Administração 2018 já tem os nomes de seus agraciados. Na última semana, o Conselho Regional de Administração do RS (CRA-RS) comunicou os destaques gaúchos que contribuíram com o desenvolvimento da profissão nos setores Privado, Público, Ensino e, pela primeira vez, Tecnólogo em determinada área da Administração. O objetivo da distinção é incentivar, destacar e premiar os profissionais registrados no Conselho mediante análise da trajetória acadêmica e profissional feita por uma comissão estabelecida pela Autarquia.

A solenidade de entrega da láurea máxima da profissão será em um jantar baile comemorativo ao Dia do Administrador, comemorado no dia 09 de setembro, data de assinatura da Lei Nº 4.769 de 1965, que criou e regulamentou o exercício da Administração. O evento está marcado para o dia 1º de setembro, às 20h, no Salão Pôr do Sol da AABB (Av. Cel. Marcos, 1000, Pedra Redonda), em Porto Alegre. Mais informações podem ser obtidas pelo número (51) 3014-4700 ou e-maildiretoria@crars.org.br.

Setor Privado: Adm. Vitor Augusto Koch

Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), o Adm. Vitor Augusto Koch foi comunicado do destaque no setor privado em encontro na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS). Participaram do encontro a vice-presidente Financeiro do CRA-RS, Adm. Izabel Cristine Lopes, o conselheiro da autarquia, Adm. Luiz Klippert, e o presidente da FAPERGS, Odir Antônio Dellagostin.

O conselheiro Adm. Klippert exaltou o Prêmio como um estímulo ao valor da profissão na formação e desenvolvimento da sociedade. A Adm. Izabel destaca que essa é a edição de número 31. “O CRA-RS tem muito orgulho de dedicar anualmente a láurea aos profissionais que representam muito bem nossa área”, expõe.

Já o Adm. Koch, agradeceu a condecoração e destacou a importância de incentivos como esse. “É realmente uma surpresa incrível. Estou honrado e feliz pelo reconhecimento de minha trajetória profissional”, exalto.

Setor Público: Adm. Ronald Krummenauer

“É a revelação de nosso governo com suas tomadas de atitudes”, definiu o secretário de estado extraordinário Idenir Cecchim em encontro no Palácio Piratini com o agraciado, Adm. Ronald Krummenauer, e os representantes do Conselho, Adm. Luiz Klippert e Adm. Izabel Cristine Lopes.

Segundo a Adm. Izabel, “o Adm. Krummenauer é um belo exemplo de como devemos fazer gestão: utilizando as ferramentas que só a Administração dispõe”, iniciou. Para o Adm. Klippert, entregar a láurea máxima ao secretário é uma forma também de valorizar o Setor Público. “Ele é um profissional qualificado, técnico e preparado para uma pasta tão importante para os gaúchos”.

Por fim, o Adm. Ronald Krummenauer pontuou a honra em representar os colegas da área. “Foi uma longa jornada até aqui e estou muito feliz por ser reconhecido estando à frente da Secretaria de Educação. Uma experiência dessas é decisiva para bons resultados”, enalteceu.

Setor Ensino: Adm. Orian Kubaski

Para transmitir ao agraciado a escolha do Prêmio Mérito em Administração 2018 no Setor Ensino, estiveram presentes na reunião o diretor regional do Senac-RS, Adm. José Paulo da Rosa, o presidente em exercício do CRA-RS, Adm. Sérgio José Rauber e os conselheiros Adm. Luiz Klippert e Adm. Carlos Theodoro Strey.

De acordo com o Adm. Rauber, o nome do Adm. Orian Kubaski é muito representativo e é uma honra para a área da Administração ter um profissional dedicado e qualificado como ele. Sobre isso, o Administradores Strey e Klippert, destacaram o excelente trabalho na busca de uma educação melhor aos jovens do Estado, além da necessidade de se ter profissionais na linha de frente das instituições atuando com responsabilidade.

Emocionado e lisonjeado pela condecoração, o Adm. Kubaski disse que “ser reconhecido nessa área é maravilhoso, pois a educação sozinha pode não mudar o mundo, mas sem ela a sociedade não muda”, definiu. Na ocasião, o agraciado relembrou que o Adm. Rosa também já ganhou a láurea em 2016. O diretor regional do Senac-RS resumiu o Prêmio em “um dos momentos mais importantes da carreira de um profissional da Administração”.

Setor Tecnólogo em determinada área da Administração: Tecnóloga Márcia Helena Rodrigues

Pela primeira vez, o CRA-RS concede o Prêmio Mérito em Administração 2018 aos profissionais Tecnólogos em determinada área da Administração. A agraciada é a Tecnóloga Márcia Helena Rodrigues que atua na área de gestão do marketing e varejo. Ela destacou que é uma grande honra receber a distinção. “Precisamos fortalecer cada vez mais a nossa categoria e convido todos os tecnólogos a participarem mais das ações promovidas pelo Conselho”, ressaltou.

Na oportunidade, o presidente em exercício, Adm. Sérgio Rauber, destacou a importância da participação ativa no Conselho de todos os profissionais. “A competência é o que garante espaço no mercado hoje em dia”, disse. Já o Conselheiro Adm. Klippert, explicou que foi aprovado em plenária a concessão da homenagem pela primeira vez aos profissionais tecnólogos. “O plenário do CRA-RS por votação em unanimidade escolheu a tecnóloga Marcia. Vai ficar na história!”, exaltou. Já a presidente da – Associação dos Tecnólogos do Estado do Rio Grande do Sul – ASTERGS, Adm. Vera Lúcia Broki Brasil. “Me sinto em casa no CRA-RS e sempre acompanhei e continuo acompanhando as atividades no Conselho. Os Tecnólogos hoje tem uma repercussão enorme na sociedade, é uma área que precisa realmente de desenvolvimento e de atenção do poder público”, analisou, acrescentando que a grande luta é a regulamentação da profissão.

