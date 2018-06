Prêmio Mérito em Administração 2018 recebe indicações

Objetivando incentivar e destacar os profissionais registrados no Conselho Regional de Administração do RS (CRA-RS) que tenham contribuído para o desenvolvimento da Administração no Estado gaúcho, o Conselho está recebendo indicações até o dia 29 de junho para o Prêmio Mérito em Administração. A proposta é premiar os profissionais da área que mais se destacaram nos setores ensino, público, privado e tecnólogos em determinada área de administração. A entrega do prêmio será realizada no dia 1º de setembro em solenidade que marca também o Dia do Administrador. Para conferir o edital completo acesse o site www.crars.org.br.

Deixe seu comentário: