Prêmio ‘Mulheres Inspiradoras’ homenageia comunicadora Magda Beatriz

Amanhã (4) acontece a terceira edição do ‘Mulheres Inspiradoras’, idealizado pela vereadora Comandante Nádia, o prêmio visa reconhecer mulheres gaúchas que fazem a diferença dentro de seu segmento. Nesta edição, a comunicadora da Rede Pampa e mediadora do Atualidades Pampa, Magda Beatriz será homenageada. Magda começou na Rede Pampa participando por quatro anos do “Programa Clóvis Duarte”, com o termino do programa, a comunicadora assumiu a bancada do Atualidades Pampa.

A primeira edição aconteceu em 2017, e na edição de 2019 serão 11 mulheres de várias regiões do estado que serão homenageadas. O evento acontece no Grêmio Náutico União às 19h.

