Trio ganha o Nobel de Economia por pesquisas que ajudam no combate à pobreza

O americano nascido na Índia Abhijit Banerjee, a franco-americana Esther Duflo e Michael Kremer, também dos EUA, foram premiados nesta segunda-feira (14) com o Nobel de Economia por seus trabalhos no combate à pobreza. O trio foi premiado por sua abordagem experimental para aliviar a pobreza global. “As descobertas das pesquisas dos premiados – e as dos pesquisadores que seguem os passos deles – melhoraram drasticamente nossa capacidade de combater a pobreza na prática”, afirmou a Academia Real de Ciências da Suécia.