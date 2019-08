O sorteio mensal do prêmio Nota Fiscal Gaúcha foi realizado na noite de quarta-feira (28) durante o Jantar dos Prefeitos na Expointer, em Esteio, com a presença do governador Eduardo Leite e do secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso. Os ganhadores dos prêmios do mês de agosto somam R$ 400.000. O vencedor do prêmio principal de R$ 50.000 é da cidade de Gravataí, região Metropolitana.