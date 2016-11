Prêmio Press reconhece 17 categorias do jornalismo

O maior e mais concorrido prêmio do jornalismo brasileiro, o Prêmio Press, em sua 17ª edição reconheceu mais uma vez, profissionais, estudantes e homenageou empreendedores na noite desta terça-feira (22). A entrega dos trofeus ocorreu no teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa do Estado.

Neste ano, segundo o idealizador do Prêmio e jornalista, Júlio Ribeiro, foram 440 mil inscritos. ”Mais de 23 mil pessoas diferentes votaram durante 60 dias, registrando indicações em quase 500 nomes diferentes de profissionais de imprensa”, explica.

A verdade compensa

A campanha publicitária do Prêmio Press deste ano foi criada e acompanhada de perto pela Integrada Comunicação. O conceito tem tudo a ver com o Prêmio, que é ”reconhecer e valorizar a busca pela verdade”, destacou Júlio. ”Esse é o mote do trabalho de todo profissional de imprensa, ou pelo menos deveria ser”, acrescenta.

Conheça os vencedores:

Estagiário de Jornalismo do ano – Troféu Ciee-RS > Catharina Signorini – Jornal do Comércio

Repórter de Rádio do ano – Troféu Sticc > Mateus Ferraz – Rádio Guaíba

Repórter de Televisão do ano > Luciane Kohlmann – SBT

Repórter de Jornal/ Revista do ano – Troféu Sistema Fecomércio-RS > Humberto Trezzi – Zero Hora

Colunista de Jornal/ Revista do ano – Troféu Fernando Albrecht > Paulo Germano – Zero Hora

Comentarista de Televisão do ano > André Machado – Band TV

Comentarista de Rádio do ano – Troféu Ruy Carlos Osternann > Luiz Carlos Reche – Rádio Band

Apresentador de Televisão do ano – Troféu Sicredi > Carla Fachim – RBS TV

Apresentador de Rádio do ano > Milton Cardoso – Rádio Band

Jornalista Web do ano > José Luiz Prévidi – previdi.blogspot.com.br

Repórter Fotográfico do ano > Freddy Vieira – Jornal do Comércio

Repórter Cinematográfico do ano > Gerson Paz – TV Record

Locutor/Apresentador de notícias – Troféu Milton Ferreti Jung > Maria Luíza Benitez – Rádio Guaíba

Jornalista Destaque do interior – Troféu Sicredi > Rodrigo Giacomet – Rádio ABC 900/ Novo Hamburgo

Melhor Programa de Rádio do ano > Timeline – Rádio Gaúcha

Melhor Programa de Televisão do ano > Rio Grande no Ar – TV Record

Jornalista do Ano (Grand Prix) – Troféu Sinduscon-RS > Rosane Marchetti – TV Globo

