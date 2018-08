É moradora de uma cidade que integra a região do Médio Alto Uruguai a vencedora do prêmio principal do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) do mês de agosto. A rodada aconteceu na noite de quarta-feira (29), na 41ª Expointer. Concorrendo entre mais de 12 milhões de bilhetes, a contemplada levará o prêmio de R$ 100 mil.

Deixe seu comentário: