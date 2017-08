Prêmio Qualidade RS: Unidades do Senac em Porto Alegre conquistam diversas premiações

Seis unidades do Senac em Porto Alegre foram reconhecidas pelo Prêmio Qualidade RS 2017. Entre os destaques está a Faculdade Senac Porto Alegre, primeira instituição de ensino superior a conquistar o Troféu Ouro, já as unidades do Senac EAD, Informática, 24 Horas e Comunidade Zona Norte, foram agraciadas com o Troféu Prata e a unidade Senac Floresta receberá o Troféu Bronze. No total, o Senac no Rio Grande do Sul conquistou 23 distinções. Os prêmios se dividem nas categorias Troféu Diamante, Troféu Ouro, Troféu Prata e Troféu Bronze, além da homenagem “Exemplaridade”.

Nesta edição, entre os destaques, está a entrega do Troféu Diamante para o Senac-RS, pois a instituição conquistou o PNQ 2016 (Prêmio Nacional da Qualidade). A entrega oficial ocorre no dia 5 de setembro, às 19h, na PUC-RS,

em Porto Alegre.

O Prêmio Qualidade RS é um reconhecimento às organizações que mais se destacaram na busca pela melhoria contínua do seu sistema de gestão. Criado pelo PGQP em 1996 para incentivar as organizações gaúchas que se destacam em relação à melhoria da gestão pela Qualidade, o prêmio é um instrumento de reconhecimento às empresas que demonstram, em avaliações especializadas, um modelo de gestão em sintonia com os critérios do Sistema de Avaliação adotado pelo PGQP.

