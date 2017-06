Prêmio São Paulo de Literatura tem 193 obras concorrentes em sua 10ª edição

A 10ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, conta com 193 obras na disputa pelo prêmio. Foram habilitados títulos de autores de 22 estados brasileiros e do Distrito Federal, além de escritores naturais ou residentes da Alemanha (1), Argentina (1), Estados Unidos (1) e Portugal (3).

Na categoria principal (“melhor livro do ano”) estão classificados 93 livros; na submodalidade “autor estreante de até 40 anos”, foram habilitadas 48 obras; já na submodalidade “autor estreante com mais de 40 anos”, são 52 os concorrentes. Os vencedores receberão R$ 200 mil na categoria “melhor livro do ano”, R$ 100 mil como autor estreante “mais de 40 anos” e R$ 100 mil como autor estreante “menos de 40 anos”.

Editoras

Das 193 obras, 100 foram inscritas por editoras e 93 pelos próprios autores. Dessas, seis são edições do próprio autor. A Companhia das Letras conta com maior quantidade de livros na competição: 19 no total. 15 obras são da Record e 12 da 7 Letras. A editora Patuá conta com oito obras e a Rocco, por sua vez, teve sete romances habilitados.

Concorrentes

Escritores que já foram agraciados em outras edições do Prêmio também estão na competição. Cristóvão Tezza, vencedor em 2008 da categoria “melhor livro do ano”, com “O Filho Eterno” (Record), volta à competição com “A Tradutora” (Record). Jacques Fux, vencedor da categoria “autor estreante com até 40 anos” em 2013 com o livro “Antiterapias” (Scriptum), participa com “Meshugá – Um Romance sobre a Loucura” (José Olympio). Vencedora em 2015 da categoria “autor estreante com mais de 40 anos” com “Nossa Teresa – Vida e Morte de uma Santa Suicida” (Patuá), Micheliny Verunschk disputa agora com “Aqui, no Coração do Inferno” pela mesma editora.

Edições anteriores

Em 2016, “Anatomia do Paraíso” (Editora 34), da paulistana Beatriz Bracher, foi eleito pelo júri do Prêmio São Paulo de Literatura o “melhor livro do ano”. Já Marcelo Maluf, de Santa Bárbara D’Oeste, venceu na categoria “autor estreante com mais de 40 anos” com a obra “A Imensidão Íntima dos Carneiros” (Reformatório) e Rafael Gallo, também da capital paulista, foi contemplado na categoria “autor estreante com até 40 anos” com “Rebentar” (Record).



Sobre o Prêmio São Paulo de Literatura

Criado em 2008 pelo Governo do Estado de São Paulo, o Prêmio São Paulo de Literatura é o maior do País em valor individual e tem como principais objetivos incentivar a produção literária de qualidade, apoiar e valorizar novos autores e editoras independentes, além de incentivar a leitura. Desde que foi criado, o Prêmio teve participação de mais de 1.300 livros e premiou 22 romances, contribuindo de forma decisiva para dar visibilidade não só às obras vencedoras, mas também aos trabalhos finalistas.

