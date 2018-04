Preocupado com as investigações sobre seus amigos, Temer se reuniu com seu advogado no aeroporto de Congonhas

O presidente Michel Temer se reuniu na tarde desta segunda-feira (2) com o seu advogado, Antonio Claudio Mariz. O encontro foi realizado no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. As informações são do blog de Andréia Sadi, do portal de notícias G1.

Temer está preocupado com os desdobramentos da Operação Skala, que prendeu, entre outros, José Yunes (ex-assessor especial da Presidência da República) e João Batista Lima Filho (ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo), ambos amigos do presidente.

Os dois foram presos a pedido da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, no âmbito da Operação Skala, deflagrada na última quinta-feira pela Polícia Federal em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Na última sexta-feira (30), Temer convocou Mariz em Brasília para discutir a estratégia jurídica do governo diante das prisões.

