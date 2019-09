Prepare o seu bolso: estão chegando os celulares que operam em 5G

Os dispositivos 5G já estão no portfólio das principais fabricantes mundiais. A Samsung apresentou em abril o Galaxy S10 5G e, de lá para cá, introduziu mais quatro modelos, incluindo o Galaxy Fold 5G, com tecnologia de hardware dobrável. A Motorola lançou no ano passado o módulo (snap) 5G para o celular Moto z3, e este ano apresentou o z4, ambos por enquanto exclusividade da Verizon, nos Estados Unidos.

A Huawei oferece o Mate 20X 5G, que incorpora chipset Balong 5000, da própria marca, e divulgou o Mate X, ainda não comercializado, com tela OLED de 8 polegadas serve como tablet ou smartphone com display de 6,6 polegadas, quando dobrado.

Já a LG conta com o LG V50 ThinQ, modelo 5G mais vendido na Ásia e turbinado com duas telas que funcionam de maneira independente para uso simultâneo de duas aplicações em alta performance, destaca Fabrício Habib, gerente geral de produtos móveis da LG Electronics do Brasil.

Enquanto a tecnologia não chega ao Brasil, as marcas se empenham em oferecer dispositivos que tiram proveito dos avanços das redes 4G e estimulam upgrade ou atualização por parte dos consumidores. Estudo da IDC mostra que mesmo com queda de 6% na venda de unidades, com 10,7 milhões de aparelhos comercializados, a receita no mercado brasileiro de celulares cresceu 8% no primeiro trimestre do ano graças aos novos produtos, com aumento expressivo nas faixas intermediárias e premium.

Já no segundo trimestre as vendas dos celulares mais simples do mercado cresceram 34% em relação ao mesmo período de 2018 — o preço médio 4% maior ajudou a expansão de 39,3% na receita do semento. Os smartphones, no mesmo período, avançaram 6,2%, com 12,1 milhões de unidades vendidas e faturamento 15,6% maior.

Em contrapartida, o contrabando também cresceu. A estimativa da IDC é que este ano 2,7 milhões de smartphones sejam vendidos no mercado paralelo, mais que o triplo do ano passado. A projeção para o mercado formal é de 45 milhões de unidades.

As novidades somam de câmeras turbinadas a inteligência artificial. A LG, por exemplo, trouxe para o Brasil o G85 Thinw, com câmera frontal suportada com sensores infravermelhos para capacidade 3D, tecnologia de detecção de gestos para desbloqueio e comando do aparelho e inteligência artificial para incrementar a câmera principal e a bateria, além de botão de acesso rápido ao Google Assistente.

A Huawei lançou em maio os modelos P30 Pro e P30 lite e adicionou ao portfólio os relógios Watch GT Active e os fones Free Lace e Noice Cancelling. Entre julho e agosto, inaugurou cinco quiosques próprios em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e Brasília e, a partir de agosto, a lista de cidades com produtos em lojas físicas agregou Curitiba e Florianópolis, explica o gerente de produtos Daniel Dias.

Já a Motorola no ano passado lançou a família One, que traz detalhes como o entalhe (notch) na parte da frente do celular, sobre a tela, para acomodar a câmera frontal e tecnologia que combina quatro pixels em um. O modelo premium da família é o One Xoom, com sensor de tela e câmera quádrupla com ângulo de 117 graus, aponta Thiago Masuchette, gerente de produtos da Motorola.

A Samsung, por sua vez, este ano renovou o portfólio de smartphones das linhas A, M, S e Note e os tablets da linha A e S, apresentou novos relógios e vestíveis e o dobrável Galaxy Fold. Todos os smartphones são fabricados localmente, lembra o gerente sênior de produtos da divisão de dispositivos móveis Renato Citrini.

