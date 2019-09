Presa a motorista bêbada que tentou fugir em um carro sem roda, em Copacabana

A mulher flagrada em vídeos que circulam em redes sociais tentando fugir de um local de acidente em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em um carro sem rodas foi presa logo depois do ocorrido, na noite de segunda-feira (02). A informação é da delegada Valéria de Aragão, da 12ª DP (Copacabana). Bruna Tancredo Guerra foi detida por agentes do 19º BPM (Copacabana). Ela pagou fiança e foi liberada, na terça-feira (03).

Ela responde por dois crimes do Código de Trânsito, segundo Valéria: embriaguez ao volante e fuga de local de acidente. A batida foi na Rua Santa Clara. Bruna bateu o próprio carro, uma Pajero preta, em um Opala branco que estava estacionado na altura do número 240. Ela continuou a dirigir até seu automóvel perder uma das rodas dianteiras ao subir na calçada. Ao ser parada, Bruna negou que o pneu solto fosse dela.

A motorista afirma, em um primeiro momento, que seu carro já estava sem roda. Depois, fala que não viu o veículo em que bateu e que, mesmo assim, pagaria o prejuízo. Porém, a discussão continua até que a ela entra de novo em seu automóvel e tenta fugir.

Mesmo sem roda, o veículo consegue seguir pela Santa Clara, até parar num ponto mais à frente da via. As pessoas que filmavam a cena e que discutiam com Bruna a seguiram até o local em que ela parou – um deles até utilizou um patinete elétrico. O morador da rua que teve o carro batido por Bruna preferiu não se identificar e nem se manifestar sobre o ocorrido, mas deixou claro que ambos estão entrando em um acordo.

Testemunhas relataram embriaguez da motorista

Além dos passantes que gravaram os vídeos, a violência da batida chamou a atenção dos moradores e trabalhadores da rua. Após o barulho do acidente, o comerciante Elias Chacha foi até sua janela e viu toda a movimentação em torno do carro que estava sem um dos pneus dianteiros.

“Tinha uma galera em volta do carro e pensei que tivesse sido assalto ou briga de família. De repente a mulher entra no carro e vejo ele arrancando na rua sem a roda, com o carro todo curvado, fazendo um barulho horrendo, com o ferro rasgando o asfalto”, disse o comerciante.

Recepcionista da academia da rua, Rafaela Gonçalves estava trabalhando quando ouviu o som do carro descendo a rua em alta velocidade. Ela disse que tanto a motorista quanto a carona estavam com sinais de embriaguez.

“O barulho foi tão alto que eu achei que ele tivesse entrado na fachada da academia. Tinha muita gente gritando e correndo. Depois que todo mundo desceu, ela começou a discutir com as pessoas e a xingar de maluco. Ela estava tão bêbada de que mal conseguia ficar em pé”, relatou a recepcionista.