Um voo da United Airlines, dos Estados Unidos, precisou ser desviado na quarta-feira (25) após uma passageira ficar presa no banheiro da aeronave – um Boeing 737-800, segundo a revista “Time”. A aeronave seguia da capital norte-americana, Washington, rumo a San Francisco, na Califórnia. Por causa do incidente, os pilotos decidiram desviar o voo até Denver, no estado do Colorado.

