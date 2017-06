Presa em Cachoeira do Sul uma quadrilha que viajou mais de 100 quilômetros até o município para matar integrantes de uma facção rival

A Polícia Civil prendeu, na madrugada desta segunda-feira (19), quatro criminosos perto da rodoviária de Cachoeira do Sul, na Região Central do Estado. A ação contou com o apoio da Brigada Militar.

Segundo o delegado Ricardo Milesi, a polícia descobriu que um bando armado havia sido enviado de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, para Cachoeira do Sul, com a missão de executar desafetos ligados a uma facção rival. Os criminosos viajaram mais de 100 quilômetros para cometer os crimes.

Com os indivíduos, foram apreendidos um veículo Renault Fluence roubado, armas de fogo, munições, colete balístico e touca ninja.

