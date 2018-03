Presa em flagrante por extorsão mãe que forjou o sequestro da própria filha na Serra Gaúcha

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde de segunda-feira (12), um homem e duas mulheres pelo crime de extorsão em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. De acordo com as investigações, eles forjaram o sequestro de uma criança, filha de uma das mulheres. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (13).

Segundo o delegado Adriano Linhares, da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas, a polícia recebeu a informação de que uma mulher, de 36 anos, e sua filha, de 8, haviam sido sequestradas no município e que os sequestradores estariam extorquindo o pai da criança, um empresário que mora em São Paulo, ex-marido da mulher.

De imediato, conforme o delegado, a Polícia Civil passou a diligenciar, a fim de obter imagens de câmeras de segurança que tivessem captado o momento do sequestro, bem como inquirir possíveis testemunhas.

Após algumas horas, a criança foi localizada na residência de uma mulher, de 47 anos, que confessou que o sequestro havia sido planejado pela própria mãe da menor, que também era tratada como vítima em um primeiro momento.

A suposta vítima, com a ajuda de um homem, enviou áudios nos quais chorava desesperadamente e pedia que o seu ex-marido pagasse o resgate. A mulher de 47 anos indicou onde a mãe poderia ser localizada, confessando ainda que as duas contaram com a ajuda de um homem, de 43 anos.

A criança foi encontrada bem e entregue a familiares, de acordo com a polícia. O pai da menina viajou para Caxias do Sul a fim de encontrá-la, conforme o delegado.

