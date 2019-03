Presa mulher envolvida na tortura e execução de um homem em Porto Alegre

*Por Bárbara Assmann

Durante a tarde desta segunda-feira (25), uma mulher foi presa pela Polícia Civil, por envolvimento na tortura e morte de um homem no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. Juntamente com ela, outra pessoa foi levada pela polícia, somando 13 presos até agora. Os mandados da Operação Matriarcado começaram a ser cumpridos no domingo (17), resultando na prisão de 10 pessoas, além do cumprimento de 35 mandados de busca e apreensão.

Segundo o delegado Guilherme Gerhardt, a investigação identificou 23 membros desse grupo criminoso responsável pela tortura e execução do indivíduo, que teria sido integrante desse mesmo grupo. O homem, após suspeita de haver violentado a própria filha, foi torturado e executado pelo grupo.

Todos os adultos estão sendo indiciados pela prática dos crimes de organização criminosa, tortura, homicídio triplamente qualificado e corrupção de menores.

