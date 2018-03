Presa mulher grávida que guardava armas e drogas para uma facção criminosa em Eldorado do Sul

Uma mulher grávida foi presa em flagrante, na manhã desta quarta-feira (28), em uma residência que era utilizada como depósito de armas e drogas em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. No local, foram apreendidos uma pistola, um carregador de fuzil, 200 munições calibre 9 milímetros, crack e 2 mil pinos de cocaína.

A prisão foi realizada por agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), após o recebimento de uma denúncia anônima noticiando que a mulher estaria guardando materiais ilícitos em sua residência para uma facção criminosa. “A presa era responsável por guardar as drogas e armas, sendo uma mulher que aparentemente não gerava suspeitas, por não ter nenhum antecedente e estar grávida”, afirmou o delegado Rafael Pereira.

O diretor de Investigações do Denarc, delegado Mario Souza, ressaltou que o depósito fechado é vinculado a uma facção criminosa de Porto Alegre.

