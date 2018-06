Presa mulher que agenciava garotas de programa e traficava drogas na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul

A Polícia Civil prendeu, na tarde de terça-feira (19), uma mulher de 32 anos envolvida nos crimes de favorecimento da prostituição e tráfico de drogas em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Ela foi capturada no bairro São Miguel.

As investigações, que duraram quase um ano, apontaram a participação da criminosa no agenciamento de garotas de programa e na venda de entorpecentes. Conforme a Polícia Civil, ela ofertava as prostitutas e cobrava uma porcentagem sobre os programas. Adolescentes também eram agenciadas pela presa.

Litoral Sul

Na terça-feira, dois homens foram presos em flagrante por uso de documento falso em Rio Grande, no Litoral Sul do RS. Segundo o delegado Maiquel Fonseca, a prisão ocorreu em um tabelionato no Centro da cidade, no momento em que os indivíduos utilizavam uma procuração falsa para realizar a venda de um imóvel no valor de R$ 240 mil.

