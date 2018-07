Presa mulher que tentou matar a própria irmã na Região Metropolitana de Porto Alegre

Em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, policiais civis capturaram, na quarta-feira (04), uma mulher que tentou matar a própria irmã em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com o delegado Thiago Carrijo, a tentativa de homicídio ocorreu no dia 28 de junho. “Na ocasião, a presa, acompanhada de outros indivíduos, teria tentado invadir a casa da irmã para transformar o local em ponto de tráfico”, explicou o delegado.

A polícia não deu detalhes de como a vítima conseguiu escapar dos criminosos. As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira (05).

Armas e munições

Na madrugada desta quinta-feira, a Polícia Civil prendeu dois homens com armas e munições no município de Viamão, também na Região Metropolitana de Porto Alegre. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa e contou com o apoio de agentes da Equipe Volante Puma.

Segundo a delegada Caroline Jacobs, um dos presos estava foragido. “No bairro Águas Claras, armas e munições foram localizadas enterradas. Dois fuzis de calibres 762 e 556 – AR15, uma espingarda calibre 26 e munições foram apreendidas”, relatou a delegada.

