Presa mulher que torturou e deixou uma pessoa amarrada em uma árvore por mais de 24 horas em Porto Alegre

Uma jovem de 23 anos, acusada de tortura, foi presa preventivamente pela Polícia Civil na tarde de segunda-feira (27), em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A mulher é suspeita de, juntamente com outros cinco indivíduos, agredir e deixar uma pessoa amarrada em uma árvore, por mais de 24 horas, na Capital gaúcha. As informações foram divulgadas pela polícia nesta terça-feira (28).

De acordo com a delegada Luciana Peres Smith, em novembro de 2017 uma pessoa foi encontrada amarrada em uma árvore, com os braços para trás e com diversas lesões, em um matagal perto do Instituto Penal Irmão Miguel Dario, em Porto Alegre. “Após o recebimento de uma denúncia anônima, a Polícia Civil foi averiguar e resgatou a vítima, que estava amarrada”, explicou a delegada. No curso das investigações, apurou-se que a vítima foi mantida em poder dos agressores por mais de 24 horas.

“A ordem para o crime teria partido de dentro do sistema prisional em razão de acreditarem que a vítima estivesse delatando os crimes praticados por uma facção criminosa a qual pertenciam os suspeitos”, relatou Luciana.

A delegada ainda esclareceu que preliminarmente acreditou-se tratar de uma tentativa de homicídio, mas que, após diligências da polícia foi constatado que a intenção dos indivíduos era torturar a vítima. A mulher presa possui antecedentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico. “Outros cinco suspeitos de participarem da tortura já foram identificados e estão presos”, concluiu a delegada.

Deixe seu comentário: