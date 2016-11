Presa no Sul do Estado uma quadrilha que assaltava pedestres perto de escolas e praças e ostentava os objetos roubados na internet

A Polícia Civil realizou, na manhã desta quinta-feira (24), a Operação Ágora para desarticular um grupo que praticava roubos a pedestres, principalmente perto de escolas e em praças de Pelotas, no Sul do Estado.

Foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão. Cinco pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos. Celulares e objetos oriundos de roubos também foram recolhidos.

“Eles roubavam os pertences das vítimas, principalmente dinheiro, celulares e objetos pessoais. Eles costumavam ameaçar as vítimas com armas e facas e intimidavam para não procurar a polícia. Costumavam fazer as abordagens na saída das escolas e faculdades e levavam seus pertences”, afirmou o delegado Rafael Lopes.

“Eles ostentavam os objetos dos roubos nas redes sociais e muitas vezes ainda agradeciam as vítimas por terem proporcionado o roubo de seus celulares e pertences pessoais”, revelou Lopes.

Comentários