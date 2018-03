Presa quadrilha de traficantes que aterrorizava moradores da Zona Leste de Porto Alegre

A Polícia Civil deflagrou, na madrugada desta quinta-feira (22), a Operação Revenge para prender uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas na Zona Leste de Porto Alegre. Durante a ação, que contou com o apoio da Brigada Militar, foram cumpridos 63 mandados judiciais, sendo nove de prisão temporária e 54 de busca e apreensão.

Seis suspeitos foram presos e um adolescente apreendido. Conforme o delegado Juliano Ferreira, essa operação é um desdobramento da Torre de Babel, desencadeada em novembro de 2017. Na época, após a ofensiva da Polícia Civil, os investigados gravaram vídeos na internet ameaçando um grupo rival, moradores e forças da segurança pública.

“Eles aparecem dizendo que construíram guaritas e barricadas para proteção e facilitação em caso de confronto com policiais”, explicou Ferreira. As ações da Polícia Civil foram intensificadas para identificar os suspeitos envolvidos no vídeo, bem como para apurar as ligações dos mesmos com a organização criminosa.

Moradores da localidade ocupada pelos suspeitos relataram ações intimidatórias praticadas pelo grupo. “Uma senhora teve a casa invadida e incendiada, como forma de demonstrar poder sobre a comunidade, que virou refém da organização criminosa”, comentou o delegado.

A operação deflagrada nesta quinta-feira ocorreu nos bairros Cascata, Morro da Embratel, Glória e Vila Cruzeiro. Porções de maconha, munições e três armas de fogo foram apreendidas. Os criminosos presos são ligados ao traficante Leonardo Ramos de Souza, mais conhecido como Peixe, que cumpre pena em um presídio federal.

