Presa quadrilha que assaltava bancos e casas de câmbio no Rio Grande do Sul e no Uruguai

A Polícia Civil, em ação conjunta da 1ª Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) e da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas de Bagé, deflagrou, nesta terça-feira (21), as operações Vespasiano e Jaguarão para prender uma organização criminosa responsável por diversos roubos a bancos, estabelecimentos comerciais e casas de câmbio, praticados principalmente na fronteira Sul do RS e também no Uruguai.

Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva nas cidades de Gravataí, Cachoeirinha, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Capela de Santana e Bagé.

Os criminosos alvos das operações teriam assaltado, entre outros locais, uma casa de câmbio no Uruguai. Entre os suspeitos investigados, está um policial militar que já havia sido preso por envolvimento em assaltos a banco e agências lotéricas no interior do RS.

(Foto: Polícia Civil/Divulgação)

Golpes

Na semana passada, agentes da Delegacia Especializada na Defesa do Consumidor do Departamento Estadual de Investigações Criminais, com o apoio do Procon Porto Alegre, deflagraram, em Viamão, na Região Metropolitana, uma operação para prender uma quadrilha responsável pela prática de estelionatos contra vítimas residentes em diversas cidades gaúchas, entre elas Porto Alegre, Guaíba, Gravataí, Alvorada, Canoas, Osório e Imbé.

Três sócios-proprietários e gerentes da construtora Martins foram presos durante a ação. Também houve o bloqueio judicial de todos os ativos financeiros das contas bancárias de titularidade de quatro pessoas jurídicas ligadas ao esquema criminoso, visando ao futuro ressarcimento das vítimas.

De acordo com o Rafael Liedtke, os reiterados crimes de estelionato praticados pelos investigados já fizeram pelo menos 15 vítimas, com prejuízos financeiros que podem ultrapassar 300 mil reais. As investigações duraram cinco meses.

A fraude consistia em induzir as vítimas a erro mediante o artifício de lhes prometer a construção de casas próprias mais baratas do que os preços efetivamente praticados convencionalmente no mercado. Após o recebimento dos valores relativos à entrada prevista no contrato, a quadrilha não cumpria com a totalidade do objeto do acordo firmado para construção das residências.

Em alguns casos, apenas os alicerces eram construídos. Em outros, sequer essa parte inicial objeto do contrato era executada, segundo a Polícia Civil. O Procon também promoveu a suspensão de todas as atividades da empresa investigada. Os presos serão indiciados pela prática de estelionato e organização criminosa.

