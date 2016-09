Presa quadrilha que assaltava bancos e residências no interior do Estado

A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira (02) a Operação Mão Negra para combater roubos de cargas, assaltos a residências e a agências bancárias no interior do Rio Grande do Sul. Foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão em municípios gaúchos.

Segundo o delegado João Merten Peixoto, foram presos quatro homens – dois de 22 anos e os outros de 39 e 60 – e duas mulheres – de 35 e 45 anos – em Mariante, Venâncio Aires, Cruzeiro Sul e Lajeado. Os indivíduos estariam ligados a uma quadrilha que praticava assaltos em cidades como Garibaldi, Boa Vista Sul, Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, Guaporé, Vale Verde, São José do Erval e também no Paraná.

Foram apreendidos armas calibre 12, pistola 9mm, espingarda, coletes à prova de balas, toucas, cinco veículos, produtos roubados e roupas e material usados no ataque a um banco em Vale Verde nesta madrugada. Somente neste ano, pelo menos seis explosões a caixas eletrônicos podem ser atribuídas à organização criminosa.

