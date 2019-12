Rio Grande do Sul Presa quadrilha que furtou mais de 300 cabeças de gado no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Na ação, oito indivíduos foram presos, sendo sete preventivamente e um em flagrante por posse irregular de arma de fogo Foto: Polícia Civil/Divulgação Foto: Polícia Civil/Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (02), a Polícia Civil, por intermédio da Decrab (Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato) de Bagé, deflagrou a Operação Regresso, com o objetivo de desarticular organização criminosa responsável por diversos crimes de abigeato no Estado.

Durante as diligências, foram cumpridos doze mandados de busca e apreensão nas cidades de Caxias do Sul, Gravataí, Minas do Leão e Viamão. Na ação, oito indivíduos foram presos, sendo sete preventivamente e um em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

De acordo com o delegado André Mendes, inicialmente havia informações de que alguns indivíduos estariam associados em prol do furto de gado, especialmente na Serra e Litoral.

“Com o desenrolar das investigações, que duraram três meses, foram sendo identificados os integrantes dessa organização criminosa, além da participação do grupo em diversos crimes de abigeato nos municípios de Santo Antônio da Patrulha, Palmares do Sul, Capivari do Sul, Osório, Tavares, Maquine, Taquara e Mostardas. Conforme apontam as investigações, apenas este ano, a organização foi responsável pelo furto de mais de 300 animais bovinos, trazendo enormes prejuízos rurais aos produtores das regiões atacadas”, relatou o delegado.

Os animais eram carregados em caminhões boiadeiro e levados para a região metropolitana, sendo que alguns eram levados para confinamento e depois abatidos. Um dos integrantes do grupo criminoso era produtor rural e utilizava suas movimentações de gado para rodeios como fachada para o transporte dos animais furtados.

“Durante a Operação, a Polícia Civil apreendeu 186 animais bovinos sem procedência e 150 quilos de carne de abigeato, além de dois caminhões boiadeiro. Como a maioria dos animais furtados já foram abatidos, a Decrab irá representar junto ao Poder Judiciário pelo perdimento dos semoventes apreendidos em favor das vítimas, como forma de minimizar os prejuízos sofridos com os ataques.

“Acredita-se que se trata do maior e mais bem organizado grupo criminoso de abigeato em atividade no Rio Grande Sul. Um dos envolvidos no esquema, utilizando-se de influência, chegou a procurar um deputado estadual objetivando buscar apoio político, através de “contatos” para frustrar o trabalho dos policiais e fiscais agropecuários da Secretaria de Agricultura que participam das investigações”, afirmou Mendes.

A Operação Regresso, que contou com a participação de 80 policiais civis e oito fiscais agropecuários da Secretaria Estadual de Agricultura, carrega esse nome em razão do retorno de uma modalidade de abigeato que utilizava caminhões para furtar grande quantidade de animais bovinos.

Essa prática estava praticamente extinta desde 2017. Com a ação de hoje, a equipe da Decrab acredita que com a desarticulação da organização criminosa, os índices de abigeato tenham significativa diminuição no final do ano no Estado.

