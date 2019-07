Presença de Miriam Leitão em Feira do Livro de Santa Catarina é cancelada por “inúmeras ameaças”

Após a expulsão da jornalista Miriam Leitão da Feira do Livro de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, o coordenador do evento Carlos Schoreder, explicou que foram feitas “inúmeras ameaças” e uma “petição” organizada por parte da população para que a ida de Miriam fosse cancelada. O documento, que reuniu assinaturas na internet, diz que a presença de Miriam é “repudiada” por seu “viés ideológico e posicionamento”. O manifesto reuniu 3.500 assinaturas até a tarde desta terça-feira (17). Além da jornalista, o sociólogo Sérgio Abranches, também foi barrado de participar do evento.

“Nesses 12 anos, a feira já enfrentou inúmeras dificuldades, da escassez de recursos financeiros até enchentes. Mas nunca, em toda sua história, a festa da literatura foi atacada pela escolha de seus convidados”, afirma nota em que a organização anuncia o cancelamento dos convidados. A feira está programada para acontecer entre os dias 8 e 18 de agosto.

