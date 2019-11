Presença sueca na Feira do Livro: Mats Strandberg, sábado (02), 18h, no Auditório Barbosa Lessa no CCCEV

O escritor sueco Mats Strandberg apresenta o seu livro A última travessia (Editora Morro Branco), que tem tradução de Fernanda Sarmatz Akesson. O livro conta a história de uma viagem de sonhos que se transforma em um terrível pesadelo. A palestra, no encontro “Presença sueca na Feira do Livro – Mats Strandberg”, tem mediação do jornalista e crítico literário Carlos André Moreira, com tradução simultânea. O premiado autor de literatura adulta, YA (jovens-adultos) e infantil é um dos destaques internacionais na 65ª Feira do Livro.

A última travessia destaca-se entre os dez livros mais vendidos na Europa e tem uma adaptação cinematográfica em desenvolvimento. Mats Strandberg nasceu em Fagersta, uma pequena cidade industrial no meio da floresta sueca. O local inspirou Engelsfors, o cenário de sua trilogia YA, best-seller, com a coautoria de Sara B. Elfgren.

Após o encontro, Mats Strandberg autografa seu livro A última travessia, a partir das 19h30, na Praça de Autógrafos, Praça da Alfândega.