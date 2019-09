Presidência da Câmara de Vereadores de Porto Alegre retira exposição com charges de Bolsonaro

Uma exposição, intitulada “Independência em Risco” foi encerrada no dia seguinte à sua instalação na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O motivo foram imagens com conteúdo ofensivos referentes ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo a vereadora Mônica Leal (PP), que preside a Casa em 2019, são imagens de conteúdo desrespeitoso ao presidente. Para o vereador Marcelo Sgarbossa (PT), promotor do evento, definiu o término antecipado da exibição como uma forma de “censura”. Já o chargista de uma das obras disse que a proibição da exibição ‘é uma sinalização muito perigosa’.

A mostra reúne 36 desenhos de 19 cartunistas da Grafistas Associados do Rio Grande do Sul (Grafar). A exposição iria permanecer no local o dia 29 de setembro, porém, pouco mais de 12 horas após a inauguração, às 18h de segunda (02), ela foi fechada por funcionários da Câmara.

No Twitter, um dos cartunistas que participou da exposição se pronunciou a respeito da decisão considerada por ele, como uma forma de censura.